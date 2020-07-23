Ayasofya’daki ilk Cuma namazı için Düzce’den bisikletleriyle yola çıktılar

DÜZCE (İHA) – Düzce’de 3 bisikletçi, müzeden camiye çevrilen Ayasofya’da kılınacak olan ilk cuma ve sabah namazına katılmak için bisikletleriyle yola çıktı.

Düzce’de Bisiklet Antrenörü Yaşar Artun, Lütfullah Yıldız ve Sefa Yeşilyurt 86 yıl sonra ilk namazın kılınacağı Ayasofya Camii’ne gitmek için bisikletleriyle yolculuğa çıktı. Bisiklet Antrenörü Yaşar Artun’un öncülüğünde pedal çeviren ekip “Fethin Sembolüne 453 km Pedal Çeviriyoruz” sloganı ile Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden İl Müdürü İsa Yazıcı’nın start vermesiyle saat 14.53’de yola çıktı. Cuma sabahı İstanbul Sultanahmet Meydanı’nda bulunan Ayasofya’ya ulaşmayı planlayan bisiklet tutkunları, Ayasofya’da yine kılınacak olan ilk sabah namazının ardından Düzce’ye dönmeyi hedefliyor.

“Hayatımızın en değerli yolculuğu için pedal basacağız”

Düzce’den yola çıkan ekibin başında olan Yaşar Artun, yola çıkmadan önce yaptığı konuşmada, "Biz 3 gönüllü bisikletçileriz. Bu tarihin bir parçası olsun istedik. Biz bunca yıldır binlerce kilometreyi sadece bisikletle geçtik. Ancak Ayasofya’ya çıktığımız bu yolculuk hayatımızın en değerli yolculuğu olacak. Cumhurbaşkanımız 86 yıl sonra Ayasofya’nın zincirlerini kırdı. Biz de bisikletin zincirleriyle bu tarihi cuma ve sabah namazının bir parçası olmak istedik” dedi.