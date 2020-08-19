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Atıl malzemelerden piknik masası yaptı
GAZİ MUSTAFA KEMAL İLK VE ORTAOKULU’NUN ÇATISINDA YAPILAN TADİLAT SONRASINDA ATIL OLAN MALZEMELERDEN OKUL BAHÇESİNE PİKNİK MASASI YAPILDI
DÜZCE 19.08.2020, 09:26
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DÜZCE (İHA) – Gazi Mustafa Kemal İlk ve Ortaokulu’nun çatısında yapılan tadilat sonrasında atıl olan malzemelerden okul bahçesine piknik masası yapıldı.
Düzce Bahçeşehir bölgesinde bulunan Gazi Mustafa Kemal İlk ve Ortaokulu’nda İl Özel İdaresi tarafından okul çatısı yapılmıştı. Yapılan çatıdan arta kalan atıl malzemelerden okul yönetimi ve öğretmenleri tarafından çeşitli ürünler yapıldı. Artık parçalar ile ahşap metal atölyesinde bulunan malzemeler ile okul bahçesinde piknik masası yapıldı. Veli ve öğretmenlerin dinlenmek için yapılan piknik masasından birkaç tane daha yapılarak öğrencilerin de kullanması amaçlanıyor.
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