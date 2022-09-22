Atıl binadan, butik kütüphaneye

Düzce Belediyesi yıllardır atıl vaziyette bekleyen Eski Kaymakamlık Lojmanını kütüphaneye dönüştü. Estetik görüntüsü ve butik kütüphane kavramı ile tasarlanan Millet Kütüphanesi açılış için gün sayıyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, son rötuşları yapılan ve bahçe masaları montajının yapılması ile hizmete girecek olan Millet Kütüphanesini ziyaret etti. Kütüphanenin peyzaj çalışmalarını ile iç mekânın mobilyalarını inceleyen Başkan Özlü, yapılan çalışmanın Düzce’ye ve Düzcelilere edebiyat ve eğitim anlamında önemli değer katacağını kaydetti.

Başkan Özlü, Millet Kütüphanesinin diğer kütüphanelerden farklı bir anlayış ile Düzcelilere hizmet vereceğini belirterek, “Millet Bahçemizin hemen yanında hem estetik hem de fonksiyonel olarak tasarlanan Millet Kütüphanemizi önümüzdeki günlerde hizmete alacağız. Dış görünüşü kadar iç mekanı da çok güzel ve uyumlu oldu. Burada butik bir kütüphane kavramıyla ilerleyeceğiz. Her yerde bulunmayacak özel yayınlar, nadir bulunan kitaplar, önemli edebiyat, bilim ve eğitim dergileri ile araştırma makalelerini Millet Kütüphanemizde olacak. Kitap ve özel yayınların toplanması için çalışmamız sürüyor. Düzce’mize değer katacak olan Millet Kütüphanemizde çocuklarımızdan yetişkinlerimize kadar önemli bir kesim yararlanacak olmasından dolayı çok mutluyum” ifadelerinde bulundu.

İç mekan mobilya ve kitaplıkların yerleşimlerinin yapılmasıyla tüm eksiklerin tamamlandığı Millet Kütüphanesinde dış mekan masalarının da montajının yapılmasının ardından kütüphane hizmete açılacak.