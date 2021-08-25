Atık yağ kutusu çöp kovası olarak kullanıyorlar

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, bitkisel atık yağların lavabolara dökülmemesi konusunda uyarıda bulundu. Öte yandan kentin muhtelif yerlerine konulan atık yağ toplama kumbaralarına çöp atıldığını kaydeden yetkililer, vatandaşları atık yağların bertarafı konusunda daha duyarlı olmaya davet etti.

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘bitkisel atık yağ denetimleri rutin şekilde devam ediyor. Müdürlük tarafından oluşturulan ekipler, hem işletmecileri bilinçlendiriyor, hem de bitkisel atık yağların geri dönüşüme kazandırılması için çaba gösteriyor. Temizlik İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi; “Yapılan denetimlerde ekiplerimiz, belediye sınırları dâhilinde bulunan bitkisel atık yağ üreticilerinin, çevre lisansı almış geri kazanım tesisleriyle yıllık sözleşme yapmalarını sağlamakta ve sözleşme yapmayanlara gerekli cezai işlem uygulamaktadır.”

Bunun yanı sıra belediye sınırları dâhilinde Cedidiye, Uzunmustafa, Fevziçakmak, Koçyazı, Körpeşler, Karahacımusa, Bahçelievler, Güzelbahçe, Azmimilli, Kiremitocağı ve Şıralık Mahallelerinde muhtarlık binaları önlerinde bulunan dış mekân atık yağ toplama kumbaraları ile atık yağlar toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor. Öte yandan toplu yaşam alanları olan sitelere talep edilmesi halinde atık yağ toplama kumbarası temin ediliyor. Hanelerde biriken atık yağların muhtarlık önlerinde bulunan atık yağ toplama kumbaralarına atılması çevre ve insan sağlığı açısından büyük önem arz ettiğini hatırlatan yetkililer, kumbaraların işlevi dışında çöp kutusu olarak kullanılmamasına özellikle dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Bitkisel yağların bertarafının önemine değinen yetkililer; “Bitkisel atık yağlar önlem alınmadığında zarar verici özelliğe sahip olup; bulunduğu ortamı kirletir ve ortamda yaşayan canlılara zarar verir. 1 litre atık yağ 1 milyon litre içme suyunu kirletebilir. Kullanılmış bitkisel atık yağlar evsel atık su kirliliğinin yüzde 25’ini oluşturuyor. Bitkisel ve hayvansal atık yağlar; denizlere, göllere ve akarsulara döküldüğü zaman suyun kirlenmesine sebep olur. Sudaki oksijenin azalması sonucu başta balıklar olmak üzere diğer canlılar üzerinde büyük tahribata yol açar” dedi.

Atık yağların kanalizasyon için büyük tehlike oluşturduğunun altını çizen yetkililer; “Kullanılmış yağlar lavaboya döküldüğü zaman dren sistemine sıvanır, kanalizasyon borusu içindeki atıkların yapışmasına ve zamanla borunun daralmasına neden olur. Kanalizasyona dökülen atık yağlar diğer atıkları tutar ve kanalizasyon sisteminin kullanılmaz hale gelmesine sebep olurlar. Böylece atık su arıtma tesislerine zarar verir ve işletme maliyetini artırır. Bu yüzden bitkisel atık yağların lavabolara ve kanalizasyona gelişi güzel boşaltılmaması gerekmektedir; aksi takdirde doğamız bundan olumsuz etkilenmekte ve ciddi oranda çevre kirliliklerinin oluşmasına sebep olmaktadır” diyerek vatandaşları uyardı.