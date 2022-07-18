banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Fiyatlar dibe vurdu!
Fiyatlar dibe vurdu!
CHP’ye kayyum atandı
CHP’ye kayyum atandı
Haşhaş hasadı başladı
Haşhaş hasadı başladı
Araç sahiplerinin gözü aydın! 'Benzine indirim bekleniyor'
Araç sahiplerinin gözü aydın! 'Benzine indirim bekleniyor'

Atatürk’ün Selamlara gelişinin 88. yılı anıldı

Atatürk’ün Düzce’ye gelişinin 88’ci yılı Selamlar Köyü’nde törenle kutlandı. Atatürk’ün ismini verdiği köyde yapılan törenler ilgi gördü.

DÜZCE 18.07.2022, 17:01
Atatürk’ün Selamlara gelişinin 88. yılı anıldı

Atatürk’ün Düzce’ye gelişinin 88’ci yılı Selamlar Köyü’nde törenle kutlandı. Atatürk’ün ismini verdiği köyde yapılan törenler ilgi gördü.

18 Temmuz 1934’te Düzce’yi ziyareti sırasında yolu üzerinde bulunan o zamanki adı İbrahim Ağa olan köye uğrayan ve köyün adını Selamlar olarak değişmesi emrini veren Atatürk’ün Selamlar Köyü’ne gelişinin 88. yılı kutlandı.

Düzce Belediyesi Mehter ekibinin marşları ile köye giren protokol üyelerine ayran ikram edildi. Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenlerde Düzce Belediyesi Mehter Takımı marşlar söyledi. Öğrenciler şiirler okudular.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri Atatürk’ün eşyalarının ve fotoğraflarının sergilendiği Atatürk Müzesini gezdi.

Yorumlar (0)
28°
az bulutlu