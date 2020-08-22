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Atatürk köşesi ve kültür köşesi oluşturuldu
YIĞILCA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ VE İMAM HATİP ORTAOKULU GİRİŞİNDE BULUNAN ATATÜRK KÖŞESİ YENİLENDİ. AYRICA OKUL GİRİŞİNE YIĞILCA KÜLTÜRÜNÜ AKTARAN OBJELER YERLEŞTİRİLDİ.
DÜZCE 22.08.2020, 12:15
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DÜZCE (İHA) – Yığılca Anadolu İmam Hatip lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu girişinde bulunan Atatürk köşesi yenilendi. Ayrıca okul girişine Yığılca kültürünü aktaran objeler yerleştirildi.
Düzce’nin Yığılca ilçesinde bulunan Yığılca Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu yönetimi okul girişinde yenileme çalışması gerçekleştirdi. Yapılan yenileme çalışması kapsamında Atatürk köşesi yenilendi. Yapılan ikinci değişim ise Yığılca’nın geçmişini kültürünü yansıtan objelerle süslendi. Etnografya müzesi tarzında yapılan şark köşesi dikkatlerden kaçmadı.
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