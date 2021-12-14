Asya Su’ya başarı ödülü

’Sektörel Performans Değerlendirme’ organizasyonunda ödüle layık görülen Asya Su firmasının sahibi Yunus Emre Gülay, çalışmalarını çeşitli eğitimlerle desteklerini belirterek, "Türkiye’den yaklaşık 33 kente satış yapıyoruz. İngiltere, Almanya ve Romanya’nın da içlerinde bulunduğu 17 ülkeye su pazarlamaktayız" dedi.

Marmara Bölgesi’ndeki başarılı sanayi kuruluşlarının ödüllendirilmesi ve tanıtımlarına katkı sağlamak amacıyla bu yıl 14’üncüsü düzenlenen ’Sektörel Performans Değerlendirme’ organizasyonunda dereceye giren firmalar ödüllerini, dün gece Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan bir otelde düzenlenen törenle almıştı. Törende, Düzce’den dünyaya su pazarlayan Asya Su firması da, gıda ve yan ürünleri sanayi sektöründe KOBİ kategorisinde istihdama olan katkısı, eğitim ve AR-GE’ye verdiği önem sebebiyle ödülünü aldı.

"17 ülkeye su pazarlıyoruz"

Ödülünü, Kocaeli Başsavcısı Habip Korkmaz’ın elinden alan Asya Su firmasının sahibi Yunus Emre Gülay, "AR-GE konusunda etikette tasarımsal değişiklik yaptık ve etiketi 4 birim kısalttık daha mukavemetli şişe olması adına şişe tasarımını değiştirdik. Personellerimize çeşitli eğitimler verdik. Örneğin, iletişim ve bunun gibi eğimlerle çalışmalarımızı destekledik. Türkiye’den yaklaşık 33 kente satış yapıyoruz. İngiltere, Almanya ve Romanya’nın da içlerinde bulunduğu 17 ülkeye su pazarlamaktayız. Çalışmalarımız ilk günkü heyecanla devam ediyor. Bu ödülün bize verilmiş olmasında da büyük mutluluk duyduk" dedi.