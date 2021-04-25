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Asuk çalmadık kapı bırakmıyor

AK Parti Düzce İl Kadın Kolları Başkanı Gönül Asuk, Vefa Destek ekibi ile birlikte çalmadık kapı bırakmıyor.

DÜZCE 25.04.2021, 21:47 25.04.2021, 22:31
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Asuk çalmadık kapı bırakmıyor

AK Parti Düzce İl Kadın Kolları Başkanı Gönül Asuk, Vefa Destek ekibi ile birlikte çalmadık kapı bırakmıyor.

AK Parti Düzce İl Kadın Kolları Başkanı Gönül Asuk, Vefa Sosyal Destek Ekibi ile birlikte Burhaniye, Nusrettin, Beyciler ve Kültür mahallelerinde ziyaretlerde bulundu.

Asuk, “Ramazan ayında gitmediğimiz mahalle, çalmadığımız kapı, girmediğimiz gönül bırakmayacağız. Bir araya gelmek başlangıçtır, bir arada durabilmek ilerlemedir, birlikte çalışmak başarıdır” dedi.

Başkan Asuk, gittiki her yerde vatandaşların sorunlarını dinleyerek merhem oluyor.
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