Astım, bronşit, amfizem ve KOAH hastaları için umut ışığı

Air) sağlık üzerine etkisini belirlemek üzere çalışmalarını başlattı.

Astım, bronşit, amfizem ve KOAH gibi hastalıkların tedavisi amacıyla Almanya, Macaristan, Slovenya, Rusya ve Romanya gibi ülkelerde uzun süredir kullanılan Api-Air son yıllarda arıcılar tarafından ülkemizde de uygulanmakta. Ancak bu uygulamanın söz konusu hastalıklara iyi geldiğine yönelik hiçbir bilimsel veri veya sonuç bulunmadığını bildiren DAGEM Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu arı havasının bu hastalıkların tedavisinde işe yarayıp yaramadığını belirlemek için Düzce Üniversitesi’nde alt yapı kurulduğunu, Api-Air cihazının DAGEM adına Bilgisayar Mühendisi Can Dinler tarafından özel tasarlandığını ve farklı kurumlar ile iş birliği içerisinde ilk çalışmaların tamamlandığını bildirdi.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanında öncü çalışmalara imza atan Düzce Üniversitesi’nde; kestane balı, propolis ve arı zehiri gibi arı ürünlerinin yanı sıra arı havasının da Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanında kullanım olanakları bilimsel verilere dayalı olarak araştırılıyor.

Düzce Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi iş birliği ile dünyada bir ilk

Son aşamasına gelen çalışma ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Kekeçoğlu Api-Air ile ilgili ilk araştırmaları Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vahdettin Altunok ile birlikte iki doktora tezi üzerinden yürüttüklerini ifade etti. İkinci çalışmanın ise önümüzdeki günlerde KOAH’lı hayvan modelleri üzerinde başlatılacağını sözlerine ekledi.

Api-Air uygulamasının, kovan üzerine yerleştirilmiş özel bir aparat ile kovan havasının vakumlanarak ve özel bir maske vasıtası ile insanlar tarafından solunması şeklinde yapıldığını dile getiren Doç. Dr. Kekeçoğlu, “Api-Air uygulamasında temel prensip, kovan içerisinde bulunan arı ürünlerindeki uçucu nitelikteki aktif bileşenlerin bir fan sistemi, maske aracılığıyla ve solunum yolu ile vücuda alınması esasına dayanır.” şeklinde konuştu.

Kovan havası ile ilgili dünyada henüz bilimsel bir araştırma bulunmuyor

İki üniversitenin iş birliği ile yapılan çalışmada, deney hayvanlarında sigaraya maruz bırakılarak oluşturulan akciğer hasarlarının, kovan havası ve arı ürünlerinin ayrı ayrı ve farklı kombine uygulamalarının tedavi edici etkilerinin araştırıldığını söyleyen Kekeçoğlu, bal, polen, propolis gibi arı ürünleri ile ilgili farklı amaçlarla yapılan birçok araştırma bulunmasına rağmen kovan havası ile ilgili bilimsel bir araştırma bulunmadığına dikkat çekti.

Hem hastalıklara umut ışığı hem ilave gelir kapısı

Bu araştırmalarla, kovan havasının (Api-Air) canlılar üzerindeki dünyada ilk bilimsel verilerin ortaya konacağını vurgulayan Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, “Son aşamasına gelinen çalışmanın sonuçlarının; başta astım, bronşit, amfizem ve KOAH olmak üzere birçok hastalığın alternatif tedavisi veya destekleyici tedavi açısından bilimsel verilere dayalı yeni umutlara ışık tutacağı beklenmektedir. Bunun yanında mevcut arı ürünlerine ilave olarak, ülkemizde arı havası uygulamalarının yaygınlaştırılması, hem arı yetiştiriciliği yapan insanlarımıza ilave gelir kaynağı olacak, hem de sağlık turizmine yeni bir kapı aralayacaktır” sözleriyle açıklamalarını sonlandırdı.