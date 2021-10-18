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ASKF Düzce Başkanı Bıyık yeniden TASKK Yönetiminde

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Düzce Başkanı Erdoğan Bıyık yeniden Türkiye Amatör Spor Kulüpleri (TASKK) Konfederasyonu yönetim kuruluna seçildi. Yapılan 18. olağan kurulda Ali Düşmez başkanlığında hazırlanan listeye giren ASKF Düzce başkanı Erdoğan Bıyık bu listeyle birlikte 3 defadır yönetim kuruluna giren isimler arasında yer aldı.

DÜZCE 18.10.2021, 13:24
ASKF Düzce Başkanı Bıyık yeniden TASKK Yönetiminde

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Düzce Başkanı Erdoğan Bıyık yeniden Türkiye Amatör Spor Kulüpleri (TASKK) Konfederasyonu yönetim kuruluna seçildi. Yapılan 18. olağan kurulda Ali Düşmez başkanlığında hazırlanan listeye giren ASKF Düzce başkanı Erdoğan Bıyık bu listeyle birlikte 3 defadır yönetim kuruluna giren isimler arasında yer aldı.

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu 18. Olağan Genel Kurulu Ankara’da yapıldı. Kongreye Ali Düşmez yönetiminde hazırlanan listede asil yönetim kurulunda yer alan Düzce Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu seçimlerine giren Erdoğan Bıyık, 38 isim arasında yerini aldı. 662 delegenin oy kullandığı başkanlık seçimlerinde Ali Düşmez bütün delegelerin oylarını alarak TASKK başkanı seçilirken daha önce TASKK Genel Sekreter Yardımcılığı yapan Erdoğan Bıyık’ta yönetim kurulu listesine 3 defa girmiş oldu.

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