Asfalt yamalama devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yollarda oluşan çukurlarda yamalama çalışması başlattı.

Düzce Belediyesi Beyaz Masaya gelen şikayetler doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ara sokaklarda ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalarını sürdüren ekipler, özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelerde yamalama yapıyor. Bu kapsamda ekipler Nusrettin, Burhaniye, Azmimilli ve Orhangazi mahallelerinde asfalt yama çalışmalarını gerçekleştiriyor.