Asfalt öncesi dolgu ve asfalt kırığı serildi

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Kazukoğlu ve Şıralık Mahallelerinde yeni açılan yollarda dolgu ve asfalt kırığı serme çalışması gerçekleştirdi. İki noktada da asfalt öncesi hazırlıklar tamamlandı.

Düzce Belediyesi il genelinde yol ağını genişletmeye devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri il genelinde ki mahallelerde yeni yolları açmaya devam ediyor. Açılan yollar daha sonra ekipler tarafından asfalt öncesi son hazırlıkları yapılıyor. Asfalt öncesi dolgu ve asfalt kırığı sermeler yapıldı. Kazukoğlu Mahallesi 3 bin 900’üncü sokakta asfalt kırığı sermeleri tamamlanırken, Şıralık Mahallesi’nde yeni açılan yolda da dolgu çalışmaları tamamlandı. İki bölgede de ilerleyen günlerde asfalt serme çalışması yapılacak.