Son Dakika
Asfalt öncesi dolgu ve asfalt kırığı serildi
DÜZCE BELEDİYESİ KAZUKOĞLU VE ŞIRALIK MAHALLELERİNDE YENİ AÇILAN YOLLARDA DOLGU VE ASFALT KIRIĞI SERME ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ. İKİ NOKTADA DA ASFALT ÖNCESİ HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
DÜZCE 19.08.2020, 09:24
4
DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Kazukoğlu ve Şıralık Mahallelerinde yeni açılan yollarda dolgu ve asfalt kırığı serme çalışması gerçekleştirdi. İki noktada da asfalt öncesi hazırlıklar tamamlandı.
Düzce Belediyesi il genelinde yol ağını genişletmeye devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri il genelinde ki mahallelerde yeni yolları açmaya devam ediyor. Açılan yollar daha sonra ekipler tarafından asfalt öncesi son hazırlıkları yapılıyor. Asfalt öncesi dolgu ve asfalt kırığı sermeler yapıldı. Kazukoğlu Mahallesi 3 bin 900’üncü sokakta asfalt kırığı sermeleri tamamlanırken, Şıralık Mahallesi’nde yeni açılan yolda da dolgu çalışmaları tamamlandı. İki bölgede de ilerleyen günlerde asfalt serme çalışması yapılacak.
27°
az bulutlu
Namaz Vakti 19 Ağustos 2020
|İmsak
|04:36
|Güneş
|06:11
|Öğle
|13:13
|İkindi
|17:00
|Akşam
|20:05
|Yatsı
|21:33
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25