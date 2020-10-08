Asfalt çalışması gece gündüz devam ediyor
DÜZCE VALİSİ CEVDET ATAY, HAVA KARARMASINA RAĞMEN KAYNAŞLI İLÇESİNE BAĞLI YENİYURT KÖYÜNDE YAPILAN ASFALT ÇALIŞMALARINI ZİYARET EDEREK ÇALIŞANLARA TEŞEKKÜR ETTİ. ATAY AYRICA KÖYLÜLERLE DE KISA SÜREDE SOHBET ETTİ.
DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Kaynaşlı ilçesine bağlı Yeniyurt köyünde akşam saatlerin de de devam eden asfalt çalışmalarını ziyaret ederek çalışanlara teşekkür etti. Atay ayrıca köylülerle de kısa sürede sohbet etti.
Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde Düzce İl Özel İdaresi ekipleri tarafından asfaltlama çalışmaları başlatıldı. Havanın kararmasına rağmen ekipler çalışmalarını yapmaya devam etti. Vali Cevdet Atay’da Kaynaşlı Kaymakamı Mustafa İkbal Ekşi ve Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayri Şen ile birlikte bölgede çalışma yapan personellerle bir araya geldi. İl Özel İdaresi Genel Sekreterinden bilgi alan Vali Atay, özveri ile çalışmaları devam ettiren personele de teşekkürlerini iletti. Atay daha sonra Yeniyurt Köyünde vatandaşlarla da kısa süreli sohbet ederek, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.
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