banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Hamit Altıntop Bayern Münih kararını verdi
Hamit Altıntop Bayern Münih kararını verdi
Emin Pazarcı yoğun bakımda!
Emin Pazarcı yoğun bakımda!
Kraliçe II. Elizabeth, 7 ay sonra dışarı çıktı
Kraliçe II. Elizabeth, 7 ay sonra dışarı çıktı
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?

ASDEP Vatandaşın yanında

AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER DÜZCE İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI AİLE, SOSYAL DESTEK PROGRAMI (ASDEP) PERSONELLERİ AİLELERİ ZİYARET EDEREK İHTİYAÇ VE TALEPLERİNİ DİNLEDİ.

DÜZCE 16.10.2020, 09:51
1
ASDEP Vatandaşın yanında

DÜZCE (İHA) – Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Düzce İl Müdürlüğü’ne bağlı Aile, Sosyal Destek Programı (ASDEP) personelleri aileleri ziyaret ederek ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Düzce’de ihtiyaç sahibi ailelerin tespiti, ailelerin sorun ve sıkıntılarını sürekli dinleyen Düzce Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Düzce İl Müdürlüğü’ne bağlı Aile, Sosyal Destek Programı kapsamında aileler ziyaret edilmeye devam ediliyor. Personeller korona virüs salgını tedbirlerine gerekli hassasiyete uyarak, vatandaşların ihtiyaç ve talepleri ile ilgili hane ziyaretlerini gerçekleştiriyor.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
22°
açık
Namaz Vakti 16 Ekim 2020
İmsak 05:45
Güneş 07:10
Öğle 12:55
İkindi 15:58
Akşam 18:30
Yatsı 19:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2