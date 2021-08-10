Asar ve Karaca Dereleri Melensu Park’ta buluşuyor

Düzce Belediyesi, Karaca Deresinde başlattığı temizlik ve düzenleme çalışmalarının ikinci etap çalışmalarına devam ediyor. 600 metrelik ilk etabında yeşil alanlar, bisiklet ve yürüyüş yollarının tamamlanmasının ardından asfalt düzenlemesine geçildi.

Düzce Belediyesi, şehrin dört bir yanında güvenli, sağlıklı ve daha yaşanabilir bir kent kimliği oluşturmak için çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. Ekipler, kentte bir yandan geleceğin Düzce’sine yönelik dev projeleri tek tek hayata geçirirken diğer yandan da 56 mahallede iyileştirme bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü tarafından Mayıs ayı sonunda Karaca Deresinin düzenleme süreci başlatılmıştı. Proje ile Asar ve Karaca Dereleri Melensu Park ile birleştirilerek 16 kilometrelik su ve yeşil koridor oluşturulması yönündeki çalışmalar hızla devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından; sosyal yaşam alanları, bisiklet ve yürüyüş yolları, sosyal donatılar ve yeşil alanların bulunduğu 600 metreden oluşan birinci etap (Kuzey) çalışmalarının tamamlanmasının akabinde seri şekilde ikinci etabın (Güney) hafriyat işlerine başlandı.

Tamamlanan hafriyat işleminin ardından yeşil alan, sert zemin ve bisiklet yolu devamı için çalışmalarını hızlandıran Fen İşleri Müdürlüğüne, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de dere içi ve kenarlarının temizliği noktasında destek veriyor. Kısa sürede tamamlanması öngörülen 2. Etap düzenleme çalışmalarının ardından şehir yeni bir cazibe merkezi ve yaşam alanına kavuşmuş olacak.