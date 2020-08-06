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Asar Suyu’nda DSİ ve Belediye temizliğe başladı

DÜZCE ŞEHİR MERKEZİNDEN GEÇEN ASARSUYU DERESİ’NİN 8 KİLOMETRELİK ALANINDA TEMİZLİK ÇALIŞMASI BAŞLADI. ÇEVRE KİRLİLİĞİ, KÖTÜ KOKU VE MEVSİMSEL YAĞIŞ KAYNAKLI TAŞKIN RİSKİNE KARŞI YÜRÜTÜLECEK TEMİZLİK İŞLEMİNDE DSİ VE DÜZCE BELEDİYESİ İŞ MAKİNELERİ BİRLİKTE ÇALIŞACAK

DÜZCE 06.08.2020, 16:40
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Asar Suyu’nda DSİ ve Belediye temizliğe başladı

DÜZCE (İHA) – Düzce şehir merkezinden geçen Asarsuyu Deresi’nin 8 kilometrelik alanında temizlik çalışması başladı. Çevre kirliliği, kötü koku ve mevsimsel yağış kaynaklı taşkın riskine karşı yürütülecek temizlik işleminde DSİ ve Düzce Belediyesi iş makineleri birlikte çalışacak.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kurumlar arası iş birliği konusunda örnek bir girişime daha imza attı. Düzce’nin önemli akarsularından biri olan Asarsuyu Deresi’nde yapılacak temizlik hakkında DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız ve DSİ 55. Şube Müdürü Deniz Yıldız ile görüşen Başkan Özlü, Kaynaşlı Bolu Dağı eteklerinden başlayarak Küçük Melen’e dökülen, 8 kilometrelik kısmı Düzce şehir merkezinden geçen Asarsuyu Deresinin temizliğinde iş birliği yapılması kararında mutabık kalarak çalışmaların başlaması talimatını verdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü araçları ve DSİ bünyesindeki iş makineleri ile ortak yürütülecek çalışmalar kapsamında dere yatağındaki yosunlar, mevsimsel yağışlar sonucu biriken kalıntılar temizlenecek. Dere yatağının taşla kaplı olan 6 kilometrelik kısmı küçük iş makineleri ve basınçlı su ile temizlenirken 2 kilometrelik toprak zeminli alanda ağır iş makineleri yardımı ile temizlik ve bakım işlemi yapılacak.

Temizlik Çalışması Düzenli Olarak Devam Edecek

Temizlik İşleri Müdürlüğü, iş makinesi ve ekipman hazırlıklarının tamamlandığını belirtirken temizlik işleminin 7 Ağustos Cuma günü itibariyle başlayacağını ve hafta sonu dahil sürdürülecek çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını belirtti. Yapılan açıklamada, “Asarsuyu Deresi yıllık rutin temizlik çalışması müdürlüğümüz ve DSİ ekipleri ile birlikte, Haydar Gördebil Köprüsü ile Camikebir Mahallesi Eski Film Platosu arasını kapsayacak şekilde başlatılmıştır. Yaz aylarında artan sıcaklıkların etkisiyle meydana gelen koku ve yosun oluşumu ile birlikte mevsimsel yağışlardan kaynaklı dere tabanında biriken malzemeler kaldırılarak temizlik ve bakım çalışmaları düzenli olarak devam ettirilecektir” ifadeleri kullanıldı.

Şehir Merkezinde Kötü Görüntüye Geçit Yok

Asarsuyu Deresi’nin şehir merkezinde önemli bir rolü olduğunu ifade eden Başkan Özlü konu hakkında yaptığı açıklamada, “DSİ ve belediyenin ortak sorumluluğu buradaki su kaynağının bakımını ve temizliğini sağlamak. Şehrin ortasından geçen Asarsuyu Deresi’nin kötü bir görüntüye sebep olmasını asla kabul edemeyiz. Burası için hazırladığımız bazı projeler var ve bunları uygulayacağız. Önce elimizde olan malzemeyi en güzel şekline getirmemiz gerekiyor, daha sonra çok daha güzel değerlendirebileceğimiz bir yer olacak. Bu konuda sergiledikleri iş birlikçi yaklaşım için DSİ Genel Müdürü ve Şube Müdürüne teşekkür ediyorum. Şehrimizin güzelliğini ve görsel zenginliğini ortaya çıkarmak için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

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