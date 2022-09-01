Asar projesinde ilk adım atıldı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün vizyon projelerinden Asar Deresi Projesinin ilk etabı başladı. Şehrin değişim ve dönüşüm projelerini adım adım hayata geçiren Başkan Özlü, Küçüksu Köprüsü ve Şaguç Köprüsü arasındaki çalışmaların hızla ilerleyeceğini kaydetti.

Başkan Faruk Özlü’nün şehrin çehresini değiştirerek projelerinden biri olan Asar Deresi ve Çevresi Projesi’nin ilk etabının ihalesinin ardından çalışma başladı. Şehrin tam ortasından geçen ve şehrin cazibesini artıracak olan proje ile birlikte Düzce’nin turizm açısından da önemi bir kat daha artacak.

Geçtiğimiz günlerde Asar deresi üzerindeki köprülerin kaldırılmasının ardından Düzce Belediyesi de kazı çalışmalarına başladı. 3 etap olarak yapılması kararlaştırılan projenin ilk etabının tamamlanmasının ardından Düzce’nin çehresi değişecek. Asar Deresi ve çevresinin, Gösterişli Otel-Küçüksu Köprüsü, Küçüksu Köprüsü- Şaguç Köprüsü ve Şaguç Köprüsü-Film Platosu olarak 3 bölüme ayrılan projenin tamamlanmasının ardından hem Düzceliler hem de kentin havası değişecek.

"Asar bambaşka bir görünüme kavuşacak"

Dev projeleri adım adım ve titizlikle hayata geçiren Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Asar Deresi projesini vatandaşların heyecan ile beklediğini hatırlatarak; "Asar Deresi projemizi büyük bir titizlikle hazırladık. Şu anda devam eden kütüphaneler, Mahalle konakları, Pazaryeri, Okullar gibi dev projelerimize yenilerini eklemenin heyecanını yaşıyoruz. Güçlü bir belediyeyiz ve güçlü bir ekibimiz var. Eş zamanlı olarak bu kadar projeyi yürüten sayılı belediyeler arasındayız. Vatandaşlarımız bizlere güvensin, şehrimize kalıcı eserler bırakmak için çalışmalarımız devam edecek" şeklinde konuştu.