Asar projesi şehrin iki yakasını birleştiriyor

Türkiye Belediyeler Birliği’den ödüllü, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün şehir için hazırladığı vizyon projelerinden biri olan Asar Deresi Projesi birinci etabında amfi basamaklarının beton dökümü tamamlandı.

Düzce şehir merkezinde Küçüksu ve Şaguç Köprüsü arasındaki 430 metre mesafede toplamda 32 bin 700 metrekare yer üzerinde yapımı devam eden Asar Deresi Projesi birinci etabı şekillenmeye devam ediyor. Çalışmalarına aralıksız devam eden ekipler, proje içinde yer alan amfi basamaklarının beton dökümünü tamamladı. Doğal seyir alanı özelliği taşıyan ve Asar Deresi karşısına konumlandırılan amfi basamakları 7 adet basamaktan oluşuyor. Köprü yapımı için gerekli alt yapı donanımlarının tamamlanması ile birlikte mücbir sebep ortaya çıkmaması ve hava şartları el verdiği sürece projenin yapımı kesintisiz şekilde devam edecek.

“Kent kimliğine katkı sağlayacak”

Düzce’nin kentleşmesi ve gelişmesine büyük katkı sağlayacak projeyle ilgili Başkan Özlü “Yaşadığımız felaketler ve yitirdiğimiz canlar yüreğimizde büyük bir acı olarak dursa da yeniden ayağa kalkmak için çalışmaya devam ediyoruz. Düzce’mizin günden güne gelişmesi ve kent kimliğini kazanması açısından Asar Deresi Projesi’ni çok önemsiyoruz. Bu yatırım şehir merkezimizin iki yakasının en büyük bağlantısını sağlayacak. Asar’ın çevresine böyle estetik bir dokunuş çok yakışacak. En kısa zamanda bitirmek için ekiplerimiz aralıksız çalışıyor” dedi.