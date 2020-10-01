Asar deresinde sürekli temizlik yapılacak
DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ’NÜN ASAR DERESİ’NDE YAPTIĞI İNCELEMENİN ARDINDAN BELEDİYE’DEKİ 5 MÜDÜRLÜK HAREKETE GEÇEREK ASAR DERESİ’NİN TEMİZLİĞİ VE GÜZEL GÖRÜNTÜ OLUŞTURMASI İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ YAPTI.
DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün Asar Deresi’nde yaptığı incelemenin ardından Belediye’deki 5 müdürlük harekete geçerek Asar Deresi’nin temizliği ve güzel görüntü oluşturması için güç birliği yaptı.
Düzce’nin ortasından geçen ve şehrin prestij alanlarından biri olan Asar deresi için Düzce Belediyesi’ndeki 5 müdürlük ortak çalışma başlattı. Başkan Dr. Faruk Özlü’nün hafta sonu verdiği talimat doğrultusunda Asar deresinin temizliği ve rehabilitasyonu için ön hazırlık yapan ekipler, temizlik çalışmalarına başladı. Düzce Belediyesi Fen İşleri, Su ve Kanalizasyon, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile Destek Hizmetleri Müdürlerinin hazır bulunduğu çalışmalarda araçlar Haydar Gördebil Köprüsünden Film Platosuna kadar olan alanda dere içindeki yosunları ve bitkileri temizleyecek. Asar deresinin akışkanlığının sağlanmasının amacıyla yapılacak çalışma ile bakterilerin üreyerek yosun ve bitkilerin yeniden çıkmaması sağlanacak. Dere içindeki taşkın kretlerinin de temizleneceği belirtilirken Belediye müdürlükleri her gün bir ekiple Asar deresinin temizliğini kontrol altına alacak.
Öte yandan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün talimatıyla alınacak bir traktör ile her gün derede temizlik yapılacak.
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