Asar deresi için en uygun proje seçilecek
DÜZCE BELEDİYESİ, ŞEHRİN ORTASINDAN GEÇEN ASAR SUYU DERESİ İÇİN YAPILACAK EN UYGUN PROJEYİ BELİRLEMEK İÇİN JÜRİ OLUŞTURARAK, ASAR SUYU’NDA YAPILACAK EN UYGUN PROJEYİ SEÇECEK
DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi, şehrin ortasından geçen Asar Suyu Deresi için yapılacak en uygun projeyi belirlemek için jüri oluşturarak, Asar Suyu’nda yapılacak en uygun projeyi seçecek.
Düzce’nin tam ortasından geçen ve yıllardır bir çok proje yapılması beklenen Asar Suyu Deresi için Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü kolları sıvadı. Asar Suyu deresinde Devlet Su İşleri Müdürlüğü ile Düzce Belediyesi ortaklığında temizlik çalışmaları devam ederken, dere için en uygun proje seçilip hayata geçirilecek. Başkan Özlü, Türkiye’nin sayılı üniversitelerinden alanında uzman mimar, mühendis ve şehir plancılarından oluşacak bir jüri belirleyecek. Daha sonra ise Asar Suyu Deresi için en iyi ve en uygun projeyi seçerek uygulamaya koyulacak. Aynı çalışmalar Karaca Deresi içinde yapılacak.
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