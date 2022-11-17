Asar Deresi bu proje ile Düzce’ye yeni bir kimlik kazandıracak

DÜZCE (İHA) – Düzce’de Asar Deresinin iyileştirilmesine yönelik başlatılan projede ilk etap çalışmaları sürüyor. Projenin hassasiyetle takip edildiğini söyleyen Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Mevcut kent dokusu ve imar planında yer alan park alanlarının sürekliliğini devam ettirmek, dere çevresini sürdürülebilir ve entegre bir kent parçası haline getirmek istiyoruz. Aynı zamanda proje alanı içerisinde etap etap fonksiyonel ve kullanımsal çeşitliliği sağlayarak, yeni bir kent odağı üretmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Düzce Belediyesi tarafından Asar Deresi’nde başlatılan çalışmalar devam ediyor. Kentin simgesi olacak olan ve 3 etap halinde planlanan Asar Deresi ve Çevresi Kentsel Tasarım Projesi’nde eylül ayında başlanan ilk etapta, dere içinde fore kazık çalışması gerçekleştirildi.

"Yeni bir kent odağı üretmeyi amaçlıyoruz"

Proje ile kent merkezinden geçen Asar Deresini iyileştirerek, dere kıyısını ve çevresini gündelik kent yaşantısına kazandırmayı amaçladıklarını ifade eden Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Mevcut kent dokusu ve imar planında yer alan park alanlarının sürekliliğini devam ettirmek, dere çevresini sürdürülebilir ve entegre bir kent parçası haline getirmek istiyoruz. Aynı zamanda proje alanı içerisinde etap etap fonksiyonel ve kullanımsal çeşitliliği sağlayarak, yeni bir kent odağı üretmeyi amaçlıyoruz. Aynı şekilde alan içinde bulunacak mevcut yaya köprüleri yerine yeni yaya köprülerini projeyle entegre hale getirmek için çaba sarf ediyoruz" dedi.

"Proje hassasiyetle takip ediliyor"

Asar Deresinin kent için büyük önem arz ettiğini ve bu bilinçle hareket ettiklerini kaydeden Faruk Özlü, "Gerek şehir kimliği gerekse sosyal bütünleşme noktasında projenin ne denli hassasiyetle takip edildiğini vatandaşlarımızın bilmesini isterim. Yaptığımız ve yapacağımız projelerle yeni nesil belediyecilik esaslarını da ortaya koyuyoruz. Asar Deresi projesi de bunun sacayaklarından bir tanesi. İlk etap çalışmalarına başladığımız günden itibaren büyük yol kat ettik. Son olarak fore kazık çalışmasının tamamlanmasının akabinde grobeton dökümünü gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

Amfi, restoran, büfe ve köprü

İlk etap çalışmalarında nelerin olacağını da paylaşan Başkan Özlü, "Bu etapta yeşil alanlar da olacak. Yeni bir kent odağı oluşturacağımız proje ile derenin şehrimizle bütünleşmesini sağlayacak amfi, restoran, büfe ve yay şeklinde 2 aktif yaya köprüsü bulunacak. Cep otoparklarının da olacağı ilk etapta, yol kenarı bisiklet yolu ile park yerleri de konuşlandırılacak" ifadelerini kullandı.

Başkan Özlü, proje çerçevesinde trafik güzergah değişikliği yaşandığını hatırlatarak, mümkün olan en kısa sürede trafiğin normal seyrine dönmesini sağlayacaklarını belirtti.