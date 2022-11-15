Asar deresi boydan boya yaşam alanı oluyor

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Camikebir Mahallesindeki eski film platosu alanı park oluyor.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’nün kent merkezinde yeşil alanları artırmak ve sosyal yaşam alanları oluşturmak amacıyla başlattığı girişimlerle eski film platosu alanının parka dönüştürülmesi için çalışmalar başladı. Zeminde hafriyat çalışmasına başlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sert zemin dolgu ve düzenini hava şartlarına bağlı olarak kısa sürede bitirmeyi hedefliyor.

Adını 23 Nisan Çocuk Parkı olarak duyuran Faruk Özlü, proje ile ilgili “Camikebir Mahallesi sınırları içinde, Asar Deresi kenarında bulunan eski film platosu alanını şehir merkezimize yeşil alan olarak yeniden kazandırıyoruz. Projemiz hazır, artık uygulama aşamasına geçiyoruz. Burayı, Asar Deresi üzerinde başlattığımız projemiz ile entegre hale getireceğiz. Boydan boya bir sosyal yaşam alanı kazandırıyoruz. 23 Nisan Parkı olarak adlandıracağımız alan içinde; 7 bin 400 metrekare yeşil alan, 60 araçlık otopark, kameriye, muhtarlık binası, yürüyüş yolları, türkü evi ve kafeterya alanları olacak. Bu parkı adıyla yaşatacağız, inşallah 23 Nisan 2023’de hizmete sunacağız, hedefimiz bu” ifadelerinde bulundu.