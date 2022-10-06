Asar, Avrupa kentlerdeki gibi olacak

Asar Deresi Projesinde ilk kazmanın vurulmasının ardından çalışmalar durmadan devam ediyor. Projenin birinci etabı içinde yer alan köprülerin kaidelerinin oturacağı alanda kazı çalışması devam ediyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, şehrin hem görüntüsünü değiştirecek hem de cazibesini artıracak olan projenin uygulandığı alanı sık sık ziyaret ederek çalışmaları yakından inceliyor.

"Avrupai kent görünüme kavuşacağız"

Asar Deresinin ve çevresinin düzenlenmesiyle birlikte şehrin tam ortasında Avrupai görünüm oluşacağını kaydeden Başkan Özlü, “Asar Deresi Projemizin birinci etap çalışmaları sürüyor. Biz de çalışma arkadaşlarımızla birlikte vatandaşlarımıza bu projeyi bir an önce hediye etmek için takibimizi sürdürüyoruz. Avrupai bir kent olmak için bu projeyi önemsiyoruz. Küçüksu-Saguç köprüleri arasında devam eden projenin köprüleri yapılmaya başlandığında estetik görüntü ortaya çıkmaya başlayacak. Tüm hemşerilerimiz bu güzelliğe layık” ifadelerinde bulundu.

Başkan yardımcıları da projeyi takip ediyor

Başkan Yardımcıları da projeyi yakından takip ediyor. Son olarak Başkan Yardımcıları Hasan Günden, Oya Kocaman, Okan Kaltu ve birim müdürleri, yapılan çalışmaları yakından takip ederek ekiplerden son durum hakkında bilgi aldı.