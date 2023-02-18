Aş evi için 1 kamyon gıda malzemesi yola çıktı

Düzce Belediyesi, Başkan Faruk Özlü’nün talimatıyla depremin ardından bölgede Aşevi kuran Cumayeri Belediyesinin erzak talebini karşılamak için bir kamyon gıda malzemesini yola çıkardı.

Düzce Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili etkileyen depremin ardından tüm birimleriyle hem afet bölgesinde hem de Düzce’de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Düzcelilerin de desteği ile gıdadan içme suyuna, kışlık kıyafetten hijyen ürünlerine ve bebek malzemesine, öz kaynakları ile üretimini gerçekleştirdiği tuvaletten duşa, bebek bakım kabininden sobaya seferberlik halinde hareket eden Düzce Belediyesi, bölgede bulunan ekiplerin ihtiyaçlarının giderilmesine de ön ayak oluyor.

Depremzedeler için Cumayeri ve Düzce Belediyesi el ele

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, deprem geçtiğimiz günlerde Antakya ilçesinde Cumayeri Belediyesi tarafından kurulan aş evini ziyaret etmişti. Başkan Özlü, ziyaret esnasında erzak ihtiyacının giderilmesi için gelen talep doğrultusunda hazırlık yapılması için Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne talimat verdi.

Müdürlük ekipleri, hızlı şekilde hazırlıklarını tamamlayarak makarnadan pirince, patatesten soğana, mutfak tüpünden bakliyat ürünlerine, sıvı yağdan mutfak gereçlerine kadar tonlarca malzemeyi tedarik ederek kamyona yüklendi. Yardım kamyonu Antakya ilçesine doğru yola çıktı.