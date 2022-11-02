Artan yemekler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’de öğrenci yurtlarında artan yemekler, ihtiyaç sahiplerine dağıtımı devam ediyor.

Raziye Begüm Sultan Kız ve Cahit Zarifoğlu Erkek öğrenci yurtlarında artan yemekler ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaya devam ediliyor. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde başlatılan ‘komşum’ projesi çerçevesinde artan yemekler çöpe atılmıyor. Proje çerçevesinde öğrenciler hazırlanan paketleri tek tek özenle ailelere ulaştırıyor.