Artan traktör kazaları jandarmayı harekete geçirdi

Düzce’de tarımsal faaliyetlerin artmasıyla traktör kazalarında artış meydana gelmesi, jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Düzce İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, traktör ve tarım işçisi taşıyan araç sürücülerini bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için köylerde eğitim vermeye başladı.

Düzce’de havaların ısınmasıyla birlikte başlayan tarımsal faaliyetler ile birlikte traktör kazalarında da artış yaşanıyor. Kazaların önüne geçmek isteyen jandarma trafik ekipleri, köylerde eğitim çalışmaların başladı. Jandarma ekipleri verdikleri eğitimlerde, meydana gelen traktör kazalarında ölüm ve yaralanmaların büyük çoğunluğunun, sürücü ve yolcuların çarpmanın şiddetine bağlı olarak araç dışına savrulma veya traktör altında kalmalarından dolayı kaynaklandığını ifade etti. Ekipler, traktörlerdeki "Devrilmeye Karşı Koruma Çerçevesi (ROPS)" kullanımının, meydana gelen trafik kazalarında muhtemel can kayıplarını ve ağır yaralanmaları asgari seviyeye indirmekte etkin role sahip olduğunu da vurguladı.

"Gece trafiğe çıkmayın" uyarısı

Aynı zamanda jandarma trafik ekipleri, mevzuata aykırı olarak traktör kasa/römorkları içerisinde yolcu taşınmaması, tarım işlerinde kullanılmak üzere imal edilmiş ve genişliği 2.55 metre ile 3.05 metre arasında veya daha fazla olan araçların, günün kararmasından itibaren gün aydınlanıncaya kadar trafiğe çıkmamaları konularında traktör sürücülerini bilgilendirdi. Eğitimlerde, arkadan çarpma kazalarının önlenmesi için ışık donanımlarının çalışır durumda olması gerektiği, traktör römorklarına "üçgen reflektör" takılması ve tepe lambası ile birlikte traktörlerin görünürlüğünün arttırılmasının büyük öneme sahip olduğu kaydedildi.