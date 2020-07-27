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Arkadaş kitabı 19 bin ilkokul öğrencisine dağıtılacak
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN HAZIRLANAN ARKADAŞ KİTABI DÜZCE’DE İL GENELİNDE DAĞITIMLARI TAMAMLANDI. 19 BİN 714 ÖĞRENCİYE OKUL MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN DAĞITIMLAR HIZLANDI
DÜZCE 27.07.2020, 14:25
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DÜZCE (İHA) – Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilkokul öğrencileri için hazırlanan Arkadaş kitabı Düzce’de il genelinde dağıtımları tamamlandı. 19 bin 714 öğrenciye okul müdürlükleri tarafından dağıtımlar hızlandı.
Milli Eğitim Bakanlığı korona virüs salgını sonrasında okullara gidemeyen öğrenciler için Arkadaş kitabı çıkarttı. Ülke genelinde milyonlarca ilkokul öğrencisine dağıtımı başlayan ‘Arkadaş’ kitabı Düzce’de 19 bin 714 öğrenciye dağıtılması için okul müdürlüklerine kitaplar ulaştırıldı. Okul müdürlükleri Korona virüs önlemlerini dikkate alarak öğrencilere ücretsiz tatil kitabını ulaştıracak.
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