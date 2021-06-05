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Arıcılık yatırımları destekleniyor

DÜZCE(İHA) – Düzce’de arıcılığın desteklenmesi için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Düzce’de arıcılığa destek olunması açısından Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Düzce’ye 162 bin 235 lira maddi destek gönderildi.

DÜZCE 05.06.2021, 11:17
Arıcılık yatırımları destekleniyor

DÜZCE(İHA) – Düzce’de arıcılığın desteklenmesi için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Düzce’de arıcılığa destek olunması açısından Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Düzce’ye 162 bin 235 lira maddi destek gönderildi.

Düzce’de arıcılık faaliyetlerinin arttırılması için çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Arıcılık Faaliyetleri için maddi destek istendi. Bu kapsamda bakanlık Düzce’de arıcıların desteklenmesi için 162 bin 235 lira maddi destek gönderdi. Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’de Düzce’de, arıcılık faaliyetlerinde bulunan vatandaşlara yüzde 100 hibe olarak gönderilen parayı faaliyetlere göre eşit bir şekilde dağıtması için çalışmalarına başladı.
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