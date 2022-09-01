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Arıcılığın gelişmesi için istişare
DÜZCE(İHA) – Yığılca Kaymakamı Talha Altuntaş, ilçede arıcılığın geliştirmesi için istişarelerde bulundu.
DÜZCE 01.09.2022, 12:03
DÜZCE(İHA) – Yığılca Kaymakamı Talha Altuntaş, ilçede arıcılığın geliştirmesi için istişarelerde bulundu.
Kaymakam Talha Altuntaş, İlçe Tarım Müdürü Bünyamin Ali ile birlikte Hacıyeri, Doğanlar ve Kırık Köylerindeki arıcıları ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet edip faaliyetleri hakkında bilgiler aldı ve ilçede arıcılığın geliştirmesi konusunda istişarelerde bulundu.
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