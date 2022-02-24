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Ukrayna Sağlık Bakanı Oleh Lyashko, Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği saldırının ilk gününde 57 kişinin hayatının kaybettiğini, 169 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
Aranan şahıslar, polis uygulamasında yakalandı
Düzce’de polis ekipleri yaptığı uygulamalarda haklarında çeşitli suçlardan aranması bulunan 17 şahsı yakalandı. Şahıslardan 9‘u çıkartıldıkları mahkemelerce tutuklandı.
DÜZCE 24.02.2022, 22:41
Düzce’de polis ekipleri yaptığı uygulamalarda haklarında çeşitli suçlardan aranması bulunan 17 şahsı yakalandı. Şahıslardan 9‘u çıkartıldıkları mahkemelerce tutuklandı.
Düzce şehir merkezinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince uygulama yapıldı. Haklarında çeşitli suçlardan aranması bulunan 17 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Aralarında 23 yıl 9 ay, 16 yıl, 6 yıl 8 ay mahkûmiyet kararı olan 3 şahıs, 3 ayrı suçtan araması bulunan ve 6 yıl 9 ay 15 gün mahkûmiyet kararı bulunan 1 şahıs ile 2 ayrı suçtan araması bulunan ve 6 yıl 3 ay mahkûmiyet kararı bulunan 1 kişi yer alırken, şahıslar çıkartıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.