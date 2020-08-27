Arama kurtarma ekipleri, afet sonrasını yaşadı
DÜZCE AFAD İL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYONUNDA DÜZCE’DE BULUNAN ARAMA KURTARMA EKİPLERİ AFET SONRASI TOPLANMA TATBİKATI YAPTI. TATBİKATTA 6 ARAMA KURTARMA DERNEĞİ ÜYELERİ EKİPMANLARIYLA BİRLİKTE VERİLEN ALARMDAN ÇOK KISA SÜRE SONRA TOPLANMA ALANINDA BİR ARAYA GELEREK, HAREKET SÜRELERİNİ DEĞERLENDİRDİLER
Düzce AFAD İl Müdürlüğü organizasyonunda Düzce’de bulunan arama kurtarma ekipleri afet sonrası toplanma tatbikatı yaptı. Tatbikatta kurtarma ekipleri, verilen alarmın ardından toplanma alanında bir araya gelerek hareket sürelerini değerlendirdiler.
1999 Yılında Ağustos ve Kasım aylarında iki deprem geçiren ve resmi rakamlara göre bin 85 kişinin hayatını kaybettiği depremden 21 yıl geçti. İçişleri Bakanlığı tarafından afetlere ilk müdahale arama kurtarma ekipleri için tatbikat yılı ilan edildi. Bu kapsamda yapılan tatbikat senaryosuna göre, Düzce AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde Düzce’de faaliyet gösteren AFAD, DAKE, ULSAR, AFGD, UMKE, İtfaiye ekipleri gece saatlerinde afet alarmı aldı. Alarmın ardından derneklerin üyeleri vakit kaybetmeden dernek binalarında toplanarak araç ve cihazlarıyla birlikte ana toplanma alanı olan Düzce AFAD İl Müdürlüğü binasında bir araya geldiler. Arama Kurtarma ekiplerinin ana toplanma alanına gelişleri aksiyon filmlerini aratmadı. Toplanma alanına gelen ekipler. Koordinasyon komisyonuna geldikleri araç ve personel sayısını bildirerek verilecek görevi beklemeye başladılar.
Tatbikatının sonunda konuşan AFAD İl Müdürü Ali Kartal, “Ekiplerimize ivedilikle toplanma alanı olan İl Müdürlüğümüz bahçesinde toplandıkları için teşekkür ederim. Deprem ve afetler kuşağında yer alan ülkemizde arama ve kurtarma ekiplerinin sürekli olarak alacakları görevlere hazır olmaları için İçişleri Bakanlığımız bu tip tatbikatları önemsiyor. Bu nedenle bizlerde her ay bir tatbikat yaparak Allah vermesin ama olası bir afet veya felakete hazır olmaya çalışıyoruz. Bu ay ki tatbikatımız toplanma tatbikatıydı. Bu tatbikata katılan bütün ekiplerimize teşekkür ederim” dedi.
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