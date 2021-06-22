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Araç çarpan köpeğe anında müdahale

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yavru köpeğe araç çarptı. Yaralanan yavru köpeğe ilk müdahaleyi Akçakoca Belediyesi ekipleri yaparak tedavi altına aldı.

DÜZCE 22.06.2021, 11:30
Araç çarpan köpeğe anında müdahale

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yavru köpeğe araç çarptı. Yaralanan yavru köpeğe ilk müdahaleyi Akçakoca Belediyesi ekipleri yaparak tedavi altına aldı.

Olay Düzce’nin Akçakoca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Düzce-Akçakoca yolu Dadalı köyü mevkiinde yavru köpeğe araç çarptı. Çarpmanın ardından yavru köpek yaralanınca, bölgeden geçen Akçakoca Belediyesi ekiplerince yavru köpeğe ilk müdahale yapıldı. Yavru köpek Akçakoca Belediyesi aracı ile veterinere götürülerek tedavi altına alındı. Yavru köpek daha sonra Akçakoca Belediyesi barınağına götürülerek bakıma alındı.
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