Ara tatil dolu dolu geçecek

Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi, ara tatili dolu dolu geçirmek için hazırlanıyor. 23 Ocak-3 Şubat tarihlerinde 8 branşta düzenlenecek etkinlik atölyeleri için kayıtlar başladı.

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü çatısı altında çalışmalarını sürdüren Çocuk Üniversitesi, çocukları ara tatil etkinlik atölyeleri buluşturuyor. Bu çerçevede 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başlayacak etkinlik atölyeleri için kayıtlar alınmaya başlandı.

Zeka Oyunlarından Fiziksel Gelişime, Robotik Kodlamadan Ritim atölyesine, Modern Danstan Drama eğitimlerine, Görsel Sanatlardan Matematik atölyesine kadar 8 branşta hazırlanan etkinliklerle çocukları buluşturulacak olan ara tatil atölyelerinde dersler saat 14.00 – 15.00 arasından gerçekleştirilecek.

Q Bitz, Jenga, Mangala, Bardaklar ve Grift adıyla zeka oyunlarının çocuklarla buluşturulacağı etkinliklerde Fiziksel Gelişim branşında Jimnastik, Twister, Robotik Kodlama branşında Blok Tabanlı Kodlama, Görsel Sanatlar branşında Mozaik, Suluboya Çalışması, Ahşap Boyama, Karakalem Çalışması ve Köpük Baskı çalışmaları çocuklarla buluşturulacak.

Matematik branşında ise oluşturulan takvim çerçevesinde ara tatilin ilk haftası Yap-Boz eldeli toplama çıkartma, Tekerlemelerle Ritmik Sayma, Doğal sayılar ile çarpma, Doğal Sayılar ile bölme ve Sayı değeri- Basamak değeri işlemleri öğretilirken ikini hafta da ise Sayılar doğrusunda kesirler, Sayı avı, Geometrik şekiller, Uzamsal ilişkiler ve Uzunluk ölçme eğitimleri verilecek.

Düzenlenecek olan etkinliklere çocuklarını kayıt ettirmek isteyen ailelerin Cumhuriyet Mahallesi 1933. Sokak No:17 adresinde bulunan Çocuk Üniversitesine başvurabilecekleri gibi 0380 523 02 44 numaralı telefondan irtibata geçmeleri gerektiği belirtildi.