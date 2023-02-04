Ara dönem kız kampı sona erdi

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Düzce Diyanet ara dönem kız gençlik kampı sona erdi.

2023 Düzce Diyanet Ara Dönem Gençlik Kampının kapanış programına İl Müftü Vekili Hasan İzmirli, İl Müftü Yardımcıları Talha Demirkaya ve Derya Topalcık katıldı. Gençlerin kamp boyunca yapmış oldukları etkinlikleri ve çalışmaları izleyerek tüm kampçı gençlere çeşitli hediyeler ve madalyalar hediye edildi. Kamp sonunda veliler ve öğrenciler, büyük memnuniyetle ayrıldıkları kampın bir sonraki dönemini merakla beklediklerini söylediler. Çilimli ADRB Vaizi Merve Erbaş Likoğlu, İl Gençlik Koordinatörü Neşe Yaldız, Din Hizmetleri Uzmanı Gülkibar Kızılcaoğlu, Kur’an Kursu öğreticileri Ayşe Çıtak, Hatice Sevkar, Emel İnce, Tuba Hüner, Şule Gülaçtı, Meleknur Topal, Nurcan Günaydın, Hale Akkurt ve Zeynep Nagihan Eliyazıcı’nın kamp boyunca öğrencilere hizmet ve eğitim verdi.