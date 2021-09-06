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Antik kentte oturma alanları ortaya çıktı

DÜZCE (İHA) – Batı Karadeniz’in tek antik kenti olan Konuralp Prusias Ad Hypium Antik Kentinde devam eden kazılarda, tarihi oturma alanları büyük oranda ortaya çıkarıldı.

DÜZCE 06.09.2021, 15:19
Antik kentte oturma alanları ortaya çıktı

DÜZCE (İHA) – Batı Karadeniz’in tek antik kenti olan Konuralp Prusias Ad Hypium Antik Kentinde devam eden kazılarda, tarihi oturma alanları büyük oranda ortaya çıkarıldı.

Batı Karadeniz’in efesi olarak bilinen ve tek antik kent olma özelliğinde bulunan Konuralp Prusias Ad Hypium Antik Kenti’nde kazı çalışmaları devam ediyor. Bölgede arkeologların yanı sıra Düzce Belediyesi ekipleri de kazı çalışmalarına destek veriyor. Bir önceki yıla oranla büyük oranda antik kentin oturma alanları ortaya çıkarken, kazı alanında çalışmalar hassas bir şekilde devam ediyor. Düzce Valisi Cevdet Atay ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kazı alanına giderek incelemelerde bulundu. Antik kentteki kazı çalışmalarının son aşamasını takip eden Vali Atay, çalışanlara kolaylıklar diledi.

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