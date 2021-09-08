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Antik kent tarih severleri bekliyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Konuralp bölgesinde yer alan Prusias ad Hypium Antik Kenti Tiyatrosu, yüksek kaliteli işçilik ve teknolojik girdisiyle ileri düzeyde düşünme ve hayal etmenin ürünü olarak biliniyor. Tiyatro, Roma Tiyatrolarının nadir örneklerinden birisi olarak görülürken, bölgede kazı çalışmaları da devam ediyor.

DÜZCE 08.09.2021, 11:22
Antik kent tarih severleri bekliyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Konuralp bölgesinde yer alan Prusias ad Hypium Antik Kenti Tiyatrosu, yüksek kaliteli işçilik ve teknolojik girdisiyle ileri düzeyde düşünme ve hayal etmenin ürünü olarak biliniyor. Tiyatro, Roma Tiyatrolarının nadir örneklerinden birisi olarak görülürken, bölgede kazı çalışmaları da devam ediyor.


Halk arasında kırk basamaklar olarak bilinen Antik Tiyatro, Helenistik Çağ’da (MÖ 300-30) yapıldığı biliniyor. Eklemeleri Roma Dönemi’ne (MÖ 30-MS 300) ait olan Prusias ad Hypium Antik Kent’inde bulunan ve iki kademeli olan tiyatronun sahne arkası duvarı ile ikinci kademenin oturma sıralarının bir bölümünde kazı çalışmaları devam ediyor. Ayrıca sağ ve soldan giriş çıkışları sağlayan tonozlu geçitleri de toprak üstünde olması dikkat çekiyor. Düzce Belediyesi’nin öncülüğünde bölgede kazı çalışmaları ise devam ediyor. Daha önce sadece 1 oturma alanı görülen alanda, yapılan kazı çalışmaları ile birlikte sahneye kadar oturma alanları açıldı. Tarih severlerin ilgi alanı olan Prusias ad Hypium Antik Kenti Tiyatrosu, ziyaretçilerini bekliyor.

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