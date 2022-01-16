Anneler bu kez öğrenciler için mutfağa girdi

Düzceli kadınlar, final haftasında öğrencilere anne eli ve sevgisiyle hazırlanmış yemekleri ikram etti.

Düzce Belediyesi Kent Konseyi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Düzce Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin birlikte düzenlediği etkinlikte kadınlar, Düzce Üniversitesi öğrencileri için bir araya geldi. Anne eli ve sevgisiyle yemekler hazırlayan kadınlar, öğrencilere ikram etti. Kent Konseyi Başkanı Avukat Ali Dilber, Kadın Meclisi Başkanı Hanife Gür, Gençlik Meclisi Başkanı Furkan Dertli’nin de katıldığı organizasyonda kampüste kurulan stantlarda öğrencilere yemekler ikram edildi. Etkinlikte konuşan Düzce Kent Konseyi Başkanı Ali Dilber, "Düzceli kadınlarımıza bu etkinliğe katıldıkları için teşekkür ederim. Düzce’de üniversite okuyan çocuklarımız bizlere emanet. Onların final haftası da çok yoğun şekilde geçiyor. Onlara bir nebzede olsa evlerindeki anne şefkatini gösterebildiysek ne mutlu bize. Bu vesileyle araç tahsis eden Düzce Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü’ye, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne, Pınar Dursun’a çok teşekkür ederiz" dedi.