Anne ve babalar tarlada, çocuklar etkinlikte

DÜZCE (İHA) – Düzce’ye mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmak için gelen vatandaşların çocukları, Yığılca’da düzenlenen etkinlikte gönüllerince eğlendi.

Fındık sezonunun başlamasıyla birlikte Düzce’ye gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için etkinlikler düzenleniyor. "Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi" projesi çerçevesinde Yığılca’da düzenlenen etkinliğe Vali Cevdet Atay ile Kaymakam Talha Altuntaş da katıldı. Etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlendi. Kocameşe Mesire Alanında yapılan organizasyonda mevsimlik tarım işçilerinin çocukları akülü araçlara bindi, sandalye kapmaca oynadı, resim çizdi.