Anne sütünün önemi anlatıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğü tarafından Düzce Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları personeline, anne sütünün önemi ile ilgili eğitim verildi.

Düzce Sağlık Müdürlüğü tarafından “Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Eğitimi” düzenlendi.

Eğitimde Düzce Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları personeline anne sütü ile beslenmenin desteklenmesi, emzirme alışkanlıklarının kazandırılması, korunması ve özendirilmesi konularında önemli bilgiler aktarıldı. Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitimde; Uzm. Dr. Meltem Pınar Karabel, Uzm. Soner Güneş ve Ebe Canan Azın katılımcılara anne sütünün önemini de anlattı.