Anne Sütü ile beslenmenin önemi anlatıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen Dünya Düzce Günleri etkinliklerinde stant açan Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler anne ve anne adaylarını ‘Anne Sütü’ ile beslenmenin önemini anlattılar.

Düzce Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ekiplerince ‘anne sütü’ ile beslenmenin önemine yönelik farkındalığı artırmak amacıyla kent meydanında düzenlenen festival alanında stant açtılar. Stantta bebeğin sağlıklı büyümesi ve gelişmesinde en ideal beslenme yöntemi olan anne sütünün önemi konusunda vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunuldu. Standı kucağında bebeği ile ziyaret edende oldu, anne olmaya hazırlanan kadınlarda oldu.

Anneler ve anne adayları bilgilendirmeden memnun kaldıklarını söylediler.

Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, bu tür etkinliklerin sık sık yapıldığını vatandaşların bilinçli olmasının önemli olduğunu söyledi.