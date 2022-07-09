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Aniden başlayan yağmur zor anlar yaşattı

Düzce’de gök gürültülerinin ardından başlayan yağmur sürücülere zor anlar yaşattı.

DÜZCE 09.07.2022, 20:53
Aniden başlayan yağmur zor anlar yaşattı

Düzce’de gök gürültülerinin ardından başlayan yağmur sürücülere zor anlar yaşattı.

Kurban Bayramı’nın ilk akşamı, gök gürültülerinin ardından yerini yoğun bir yağmur yağışına bıraktı. Aniden meydana gelen sağanak yağış, Bahçeşehir Bölgesi’ndeki yolları su içinde bıraktı. Yüksek yerlerden arabaların geldiği istikamete doğru akan su akıntısı aynı zamanda araç sahiplerine zor anlar yaşattı.

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25°
hafif yağmur