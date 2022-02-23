Anaokulu öğrencileri trafiği Jandarma abilerinden öğrendi

Düzce’de Jandarma trafik ekiplerinin eğitimleri devam ediyor. Bu kapsamda Düzce İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri hem anaokulu öğrencisi miniklere hemde ortaokul öğrencilerine uygulamalı eğitim verdi.

Düzce’de trafiğin daha güvenli olması için Jandarma trafik ekiplerinin öğrencilere yönelik eğitimleri devam ediyor. Ekipler, 22 Şubat’ı da önce Zübeyde Hanım Anaokulu’ndan 32 minik öğrenciye ardından da Aydınpınar İmam Hatip Ortaokulu’ndan 22 öğrenciye eğitim ile geçirdiler. Toplam 54 öğrenciye, Düzce Melen Park Jandarma Çocuk Trafik Eğitim Sınıfında, Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince eğitim verildi.

Geleceğin sürücüleri olan öğrencilere yönelik eğitici faaliyetler kapsamında; "Genel trafik kuralları, trafik işaret levhaları, trafikte görme ve görülme, yaya geçidinin kullanımı, emniyet kemeri kullanımı, araçlarda güvenli yolculuk" gibi kurallarla ilgili dikkat edilecek konular başta olmak üzere çocuk trafik eğitimi verildi.