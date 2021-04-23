Anaokulu öğrencileri 23 nisanı buruk kutladı

DÜZCE(İHA) – Düzce Konuralp Anaokulu öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bu yıl okullarında burukta olsa kutladı.

Korona virüs salgını nedeni ile sadece Anaokulu öğrencileri okullarına giderken, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile okul bahçesinde buruk bir kutlama yapıldı. Okul bahçesinde her yıl coşku ile kutlanan 23 Nisan, bu yıl korona virüs salgını nedeni ile buruk bir şekilde kutlandı. Konuralp Anaokulu yöneticileri konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk 23 Nisan 1920 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı günü dünya çocuklarına armağan ederek Ulusal Egemenlik ve çocuk bayramı olarak ilan etmişti. Konuralp Anaokulu olarak her yıl büyük bir coşkuyla kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını bu yıl tüm dünyada etkisini gösteren Korona virüs salgını nedeniyle buruk kutladık” ifadelerini kullandılar.