Son Dakika
Zelenskiy: "Roketler NATO’nun 20 kilometre uzağına düştü, Ukrayna’yı dinlemek gerektiğini anladınız"
Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı davada, sanık Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Anadolu Yıldızlar Ligi voleybol grup müsabakaları sona erdi
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2021-2022 yılı faaliyet programında yer alan "Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Grup Müsabakaları" 18-20 Mart 2022 tarihlerinde Düzce’de yapıldı.
DÜZCE 21.03.2022, 12:47 21.03.2022, 12:52
Bahçeşehir Düzce Spor Salonu’nda Kızlar ve18 Temmuz Spor Salonu’nda ise Erkeklerin mücadele ettiği Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Grup Müsabakalarına Karadeniz 1 Bölgesinden İlimizle beraber 10 takım katıldı.
Kızlarda; A Grubunda Samsun birinci, Düzce ikinci B Grubunda Kastamonu birinci, Amasya ikinci C Grubunda Bartın birinci, Karabük ikinci
Erkeklerde; A Grubunda Sinop birinci, Çorum ikinci B Grubunda Kastamonu birinci, Bolu ikinci, C Grubunda Zonguldak birinci ve Düzce ikinci oldu. Dereceye giren takımlar Karabük’te düzenlenecek çeyrek final müsabakalarına katılma hakkı kazandı.