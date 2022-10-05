Ana sınıfları açılmaya devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’de ana okulu bulunmayan okullara ana sınıfı açılım çalışmaları hızlandırıldı. Bu çerçevede 2 ana sınıfı daha açılarak öğrencilere ulaşmaya başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması için başlattığı çalışma ülke genelinde devam ettiği gibi Düzce’de de devam ediyor. 5 yaş okullaşma oranının yüzde 100’e çıkartılması hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü Akşemseddin İlkokulu’na bağlı olarak Kadıoğlu anasınıfı ve Çakırlar İlkokulu’na bağlı olarak Akyazı köyü anasınıfını hizmete açtı. Ana sınıflarına ise öğrenciler ilgi gösterdi. Köylerde ana sınıfı açılım çalışmaları ise ilerleyen günlerde devam edecek.