Amerikan Kelebeği’ne karşı mücadeleye devam

Düzce Belediyesi son yıllarda artan Amerikan Beyaz Kelebeğine karşı önlemleri almaya devam ediyor. Ekipleri kent merkezindeki ağaçların ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Amerikan Beyaz Kelebeği tehlikesine karşı önlemleri sıklaştırdı. Kent Merkezinde başlatılan ilaçlama çalışmalarında ağaçlara özel solüsyon uygulandı. Ekipler özellikle ana caddeler ve parklarda ilaçlama çalışması başlatırken geniş alanlardaki ilaçlama çalışmalarını da Veteriner İşleri Müdürlüğü gerçekleştirecek.

Düzce Belediyesi ekipleri, Bolu, İstanbul ve Süleyman Kuyumcu caddeleri başta olmak üzere Kent Park ve Millet Bahçesinde de Amerikan Beyaz Kelebeği tehlikesine karşı ağaçları ilaçladı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yoğunluğun daha az olduğu gece saatlerinde başladığı ilaçlamalarına şehir merkezinde devam edecek.