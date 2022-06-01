Amerikan beyaz kelebeği için mücadele zamanı

Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz; fındık üreticilerine, Amerikan Beyaz kelebeğinin çıkışlarının başladığını, zararlıya karşı mücadele zamanının geldiğini ve kritik bu günlerde sürekli fındık bahçelerini kontrol etmeleri gerektiğini bildirdi.

Normal şartlarda kelebek çıkışlarının Mayıs ayının ilk haftası ile üçüncü haftasında görüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Öztemiz, Amerikan beyaz kelebeğini erikte tespit ettiklerini, kelebek uçuşlarının başladığına dikkat çekti ve çiftçilere sık sık bahçelerini kontrol etmelerini ve doğru zamanda uygulama yapmaları gerektiğini açıkladı. Amerikan beyaz kelebeğini fındıktan önce erik, dut gibi meyve ağaçlarında gördüklerini ifade eden Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, bu zararlının her an fındık bahçelerine geçerek, yumurta bırakacağının ve tırtılların görüleceğinin altını çizdi.

“Fındıkta özellikle uç dallardaki yaprakları kontrol edelim”

Amerikan beyaz kelebeğinin yüzde 70-80 nem ve 22-25 ºC arasındaki sıcaklıklarda daha iyi geliştiğini söyleyen Öztemiz, fındık bahçelerinde zararlının yumurta paketlerini bulmak için özellikle uç dallardaki yaprakların kontrol edilmesi gerektiğini, şayet yumurta bulunursa hava sıcaklığına bağlı olarak bu yumurtaların 1-3 günde açılacağını dile getirdi.

“Haziranın ikinci ve üçüncü haftası tırtıl kolonilerine dikkat”

Öztemiz, “Zararlı, ekonomik zarar eşiğinin üstünde ise mücadeleye karar verilmeli ve birinci döle karşı mücadele yapılmalıdır” şeklinde konuştu. Amerikan beyaz kelebeğinin döl sayısının bölgenin sıcaklığına ve gün uzunluğuna göre değişebileceğini belirten Öztemiz, zararlının Düzce’de 2 döl verdiğini, normal şartlarda ikinci döle ait kelebek çıkışlarının Temmuzun ikinci yarısında görülebileceğini, bu dönemde de aynı şekilde birinci dölde olduğu gibi zararlının yumurta ve tırtıl kolonilerinin popülasyonu dikkate alınarak mücadeleye karar verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

“Entegre mücadele uygulayalım”

Zararlılarla mücadelede; kültürel, mekanik, fiziksel, biyolojik ve kimyasal mücadele yöntemleri uygulanması gerektiğini vurgulayan Sevcan Öztemiz, “Çevreye en az zararı olan mücadele yöntemlerine öncelik verilmeli, uygun olan tüm mücadele yöntemlerini bir arada kullanılarak entegre mücadele uygulanmalıdır” ifadelerini kullandı.

“Kültürel önlemler alalım ve mekanik mücadele yapalım”

Fındık bahçelerinde yumurta paketlerinin bulunduğu yaprakların toplanıp imha edilerek zararlı yoğunluğunun azaltılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Öztemiz, “Haziran ve Ağustos aylarında zararlı ile bulaşık ağaçlar üzerinde ağ içinde bulunan larva kümeleri de bahçeden uzaklaştırılarak imha edilmelidir. Temmuz başı ve Ağustos sonlarından itibaren zararlı ile bulaşık ağaçlara oluklu karton şeritler (tuzak bant), saman ve otlardan yapılmış olan kuşaklar (50-60cm uzunluğunda ve 10 cm eninde) ağaçların gövdelerinde bir veya iki yere iple bağlanmalıdır. Bu kuşaklar pupa olmak için toplanan larvalarla beraber imha edilmelidir. Bu uygulamaların her biri zararlının popülasyonunu azaltmak için önemlidir” dedi.

“Biyolojik mücadelede faydalı böcekleri koruyalım”

Amerikan beyaz kelebeğinin doğada çok sayıda etkili doğal düşmanı olduğunu ifade eden Düzce Üniversitesi öğretim üyesi, doğadaki mevcut popülasyonu korumak ve desteklemek için yanlış uygulamalardan kaçınılması, gerekirse faydalı böcek üretimi yapılarak bahçelere salınımın yapılmasını da tavsiye etti.

Doğal dengenin bozulmaması için özellikle dut ve orman alanlarında bulunan ağaçlarda mutlaka biyolojik preparatlarla (Bacillus thuringiensis) mücadele yapılması gerektiğini söyleyen Öztemiz, doğal dengenin bozulmaması için bunun gerekli olduğunu ifade etti. Yoğun bulaşmalarda faydalı böceklere, daha az zehirli, çevre ve insan sağlığını olumsuz etkilemeyen tarım ilaçlarının tercih edilmesi gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Öztemiz, bitki koruma ürünlerinin teknik talimatında önerilen doz ve zamanında kullanılması gerektiği uyarısında bulundu.

“Kimyasal mücadeleyi ne zaman uygulayalım?”

İlaçlı mücadelenin, Haziran ve Ağustos aylarında, larvalar 2. ve 3. gelişme döneminde olduğunda veya yumurta kümelerindeki bütün yumurtalar açıldığında başlanması gerektiğini belirten Öztemiz, “Her döle karşı ilaçlama yapılmalıdır.” diye konuştu.

“İlaçlarken doğal dengeyi koruyalım”

Özellikle arıcılığın yapıldığı alanlarda, ilaçlama yaparken arıcıların zarar görmemesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Öztemiz, zararlıyla beslenen çok sayıda doğal düşmanlar olduğunu, faydalı böceklere, arılara, kuşlara, doğal dengeye, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen ilaçların kullanılması gerektiğini, doğal dengeyi bozucu zehirli kimyasal ilaçların kullanılmasını uygun bulmadıklarını ifade etti.

Açıkladığı tüm uygulamaların, zararlının popülasyonunu azaltmak için önemli olduğunu vurgulayan Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, “Özellikle yanlış uygulamalardan kaçınılmalıdır. Toplu mücadele yapılmalıdır. Mücadeleyi uygulayacak üreticilerimiz bu konuda bilgilendirilmelidir” diyerek sözlerini sonlandırdı.