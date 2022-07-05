banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Mardin turizmi sıcakların gölgesinde kaldı
Mardin turizmi sıcakların gölgesinde kaldı
Matteo Ricci Karagümrük’te!
Matteo Ricci Karagümrük’te!
Uzmanından Kurban Bayramında beslenme önerileri
Uzmanından Kurban Bayramında beslenme önerileri
Bugün hava nasıl olacak? 5 Temmuz 2022
Bugün hava nasıl olacak? 5 Temmuz 2022

Amasya’dan Düzce’yi gezmeye geldiler

DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Anadoluyuz Biz Projesi dahilinde Amasya’dan Düzce’ye gelen gençler 3 gün boyunca Düzce’de çeşitli bölgelerini gezdi.

DÜZCE 05.07.2022, 11:09
Amasya’dan Düzce’yi gezmeye geldiler

DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Anadoluyuz Biz Projesi dahilinde Amasya’dan Düzce’ye gelen gençler 3 gün boyunca Düzce’de çeşitli bölgelerini gezdi.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde ‘Anadoluyuz Biz’ projesi çerçevesinde başka şehirlerden Düzce’ye gençler gelmeye başladı. İlk olarak Amasya’dan misafirlerini ağırlayan Düzce, çeşitli bölgelerde öğrencilerin gezmesini sağladı. İncelemelerde bulunan öğrenciler daha sonra Batı Karadeniz’in antik kenti olarak değerlendirilen alanda incelemelerde bulundu. Daha sonra Konuralp Müzesine giden gençler, seyir tepesinden Düzce manzarasına bakarak, Amasya’ya uğurlandı.

Yorumlar (0)
27°
az bulutlu