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Altınkayık, Personel Genel Müdürü oldu
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI’NDA 9 AYDIR VEKALETEN PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNİ YÜRÜTEN DÜZCELİ FATİH ALTINKAYIK CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN TARAFINDAN RESMEN ATANDI.
DÜZCE 01.04.2023, 12:15
DÜZCE(İHA) – Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda 9 aydır vekaleten Personel Genel Müdürlüğü görevini yürüten Düzceli Fatih Altınkayık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmen atandı.
Düzceli Fatih Altınkayık, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda vekaleten yürüttüğü Personel Genel Müdürlüğü görevine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asaleten atandı. Karar resmi gazetede yayımlandı.