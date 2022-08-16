Alt yapısı tamamlanan yollar asfaltlanıyor

Düzce Belediyesi, Sancaklar-Çamköy arasındaki Servet Bucurgat Caddesi’nin son 600 metrelik bölümünün de asfalt serimini gerçekleştirdi.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Dört bir yanda yolların güzelleştirilmesi ve düzenlenmesi için başlatılan çalışmalarda asfalt yama ve asfalt serimi gerçekleştiriliyor. Daha önce Servet Bucurgat caddesinin önemli bir bölümünü asfaltlayan ekipler, caddenin son 600 metrelik bölümünün da çalışmasını hafta sonu itibariyle tamamlandı.

Sancaklar-Çamköy arasında önemli geçiş yolu olacak olan caddenin altyapısı yapılarak özellikle İstanbul-Zonguldak arasında sefer yapanların güzergahını kısaltmış olacak.